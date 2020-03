BVB, News und Gerüchte: Sticht Manchester United Dortmund bei Jude Bellingahm aus?

Facebook

© imago images

BVB: Sticht Manchester United Dortmund bei Jude Bellingham aus?

Manchester United macht beim Werben um Jude Bellingham offenbar ernst. Die Red Devils buhlen laut eines Berichts von T he Athletic neben Borussia Dortmund um den 16-Jährigen von Birmingham City.

Laut Sky Sports UK hat United nun seine Bemühungen intensiviert und Bellingham zu einer Besichtigung des Trainingsgeländes eingeladen. Der Mittelfeldspieler habe diese am Montag wahrgenommen und in Begleitung seiner Eltern das Gelände inspiziert.

Manchester hofft dadurch, den BVB noch ausstechen zu können. Zuletzt wurden die Dortmunder von The Athletic als Favorit für die Verpflichtung Bellinghams genannt. Angeblich seien sich die Schwarz-Gelben schon mit Birmingahm über eine Ablöse von 29 Millionen plus Bonuszahlungen einig. Das berichtete die Sport Bild am vergangenen Mittwoch.

BVB-Transferziel Jude Bellingham im Porträt

© getty

Dortmund: Hakimi nennt Real Madrid als sein Zuhause

Achraf Hakimi kann sich eine Rückkehr zu Real Madrid nach Ablauf der Leihe zu Borussia Dortmund vorstellen. "Real Madrid ist ein Klub, den ich mein Zuhause nenne", sagte Hakimi im Interview mit Telefoot . "Ich habe es dort sehr genossen und habe etliche Spiele bestritten. Wenn Real möchte, dass ich zurückkehre, werde ich zurückkommen."

An Real ist Hakimi noch bis 2022 vertraglich gebunden. Sein Leihvertrag beim BVB läuft im Sommer aus, die Borussia möchte den Außenverteidiger fest verpflichten. Außerdem wird der FC Bayern mit dem Marokkaner in Verbindung gebracht.

Sollte es also nicht zurück nach Madrid gehen, könnte ein Wechsel an die Isar durchaus denkbar sein. "Wenn dem [eine Rückkehr zu Real, d.Red.] nicht so sein sollte, erde ich bei einem anderen großen Klub das nächste Kapitel schreiben", kündigte Hakimi bereits an und schloss eine Zukunft in Dortmund nahezu aus.

Hakimi: Leistungsdaten der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 25 3 10 2044 DFB-Pokal 3 - - 131 Champions League 7 4 - 623

Champions League: BVB entschädigt Fans wegen Geisterspiel bei PSG

Borussia Dortmund wird seine Fans wegen des Geisterspiels in Paris entschädigen. Aufgrund des grassierenden Coronavirus wird das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Paris Saint-Germain am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER ) vor leeren Rängen ausgetragen. Der BVB wird daher allen Fans, die ein Ticket ergattert haben, das Eintrittsgeld erstatten. Das teilte die Borussia am Montag mit.

"Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird", schrieb der Verein auf Twitter .