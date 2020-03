Tottenham Hotspur: Victor Wanyama wechselt zu Montreal Impact in die MLS

Mittelfeldspieler Wanyama kam bei den Spurs kaum noch zum Zug und heuert mit sofortiger Wirkung in Kanada an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Wanyama sagte nach dem vollzogenen Transfer: "Die MLS wächst mit jeder Saison weiter und ich bin froh, diesem Team, der Stadt und der Liga mehr Aufmerksamkeit in Afrika zu geben."

Wanyama, der im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, absolvierte in der laufenden Saison nur vier Pflichtspieleinsätze für Tottenham, darunter 23 magere Minuten in der Premier League.

Im Sommer 2016 war er für umgerechnet knapp 15 Millionen Euro Ablöse von Celtic Glasgow zu den Spurs gewechselt.