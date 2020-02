Eintracht Frankfurt - Red Bull Salzburg: Wann ist das Rückspiel?

Nach dem deutlichen 4:1 Sieg der Frankfurter sind die Österreicher unter Zugzwang. Wann steht das Rückspiel in der Europa League an? SPOX liefert Euch alle wichtigen Informationen dazu.

Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg: Wo und wann findet das Rückspiel statt?

Das Europa-League-Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt wird am 27. Februar um 21 Uhr in Salzburg ausgetragen. Die Red Bull Arena in Salzburg bietet Platz für 30.188 Zuschauer.

Eintracht Frankfurt - Red Bull Salzburg live im TV und Livestream

Das Rückspiel des Sechzehntelfinals der Europa League zwischen der Eintracht und Red Bull Salzburg wird im Free-TV auf RTL übertragen. Ebenfalls wird das Spiel im Livestream auf DAZN gezeigt. Die DAZN-Übertragung beginnt um 20:45 Uhr

Auf DAZN werden auch alle anderen Europa-League- und zahlreiche Champions-League-Spiele übertragen.

Das DAZN-Abo kostet pro Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Jedoch ist es möglich, vorher einen kostenlosen Probemonat zu nutzen.

Frankfurt vs. Salzburg im Liveticker

Zusätzlich begleitet SPOX das Spiel im Liveticker, falls Ihr gerade keinen Zugang zum Bewegtbild habt.

Eintracht Frankfurts Europa-League-Reise 2018/19

In der Saison 2018/19 schaffte es Eintracht Frankfurt in der Europa League sogar bis ins Halbfinale. Dort war allerdings denkbar knapp bei Chelsea im Elfmeterschießen Endstation. Dieses Jahr befinden sich die Hessen aber immerhin schon wieder auf Achtelfinalfinal-Kurs.

Runde Ergebnis Hinspiel Rückspiel Sechzentelfinale Schachtar Donezk 3:6 Eintracht Frankfurt 2:2 1:4 Achtelfinale Eintracht Frankfurt 1:0 Inter Mailand 0:0 1:0 Viertelfinale Benfica Lissabon 4:4 (a) Eintracht Frankfurt 4:2 0:2 Halbfinale Eintracht Frankfurt 2:2 (3:4 i. E.) FC Chelsea 1:1 1:1 n. V.

Europa League, Sechzehntelfinal-Rückspiele: die Spiele deutscher und österreichischer Vertreter

Drei deutsche Vereine sind noch im Rennen um den Europa-League-Titel. Dazu gehören Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg. Red Bull Salzburg und der LASK sind die letzten beiden österreichischen Vertreter.