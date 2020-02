Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig: Das Champions-League-Achtelfinale heute im Liveticker

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League muss RB Leipzig am heutigen Mittwoch bei Tottenham Hotspur in London antreten. Hier bleibt Ihr im Liveticker auf dem Laufenden.

Tottenham - Leipzig: Das Champions-League-Achtelfinale heute im Liveticker - 0:0

4. Erstmals schaffen es die Hausherren sich etwas länger aus der eigenen Hälfte zu befreien. Die Leipziger sind jedoch weiterhin gewillt früh ein Zeichen zu setzen und gehen aggressiv in die Zweikämpfe.

2. Leipzig legt los wie die Feuerwehr! Erst Angelino mit einem Schuss aus spitzem Winkel an den Pfosten, ehe kurze Zeit später Werner aus ebenfalls ungünstigem Winkel auf der anderen Seite mit seinem Abschluss an Lloris scheitert. Die Spurs scheinen von diesem Beginn der Sachsen durchaus überrascht zu sein.

1. Hui! Direkt ein erster Torabschluss für die Gäste. Über Nkunku und Werner gelangt das Leder zu Patrick Schick. Der Tscheche legt sich den Ball gut 20 Meter vor dem Tor auf den rechten Fuß, schiebt ihn bem Abschluss jedoch knapp flach am Kasten vorbei.

1. Auf geht's - der Ball rollt in London!

Vor Beginn: Damit ist eigentlich angerichtet für einen spektakulären Champions-League-Abend. Ein Favorit lässt sich nicht wirklich ausmachen - können sich die Leipziger also für das Rückspiel in eine gute Ausgangslage bringen?

Vor Beginn: Statt sich mit Vergleichen zu seinem Pendant auf der Trainerbank rumzuschlagen, hat José Mourinho ganz andere Probleme. Neben dem langzeitverletzten Kapitän Harry Kane und Moussa Sissoko steht dem Portugiesen nun auch Heung-Min Son nach seinem Armbruch nicht zur Verfügung. "Das bricht mir das Herz" - so Mourinho auf der gestrigen Pressekonferenz.

Vor Beginn: RB-Coach Nagelsmann, der heute übrigens zum jüngsten Coach im Champions-League-Achtelfinale avancieren wird, musste in den letzten Tagen häufig zu Vergleichen mit dem jungen José Mourinhos Stellung nehmen. Doch für den 32-Jährigen ist diese Thematik uninteressant: "Es ist ein Spiel Leipzig gegen Tottenham, nicht Baby-Mourinho gegen Mourinho."

Tottenham - Leipzig: Endet die Serie der Hotspur?

Vor Beginn: Denn nun gehen die heutigen Hausherren mit einer Serie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage (drei Siege in Folge) in dieses Achtelfinalhinspiel der Königsklasse, während bei den Leipzigern aus den letzten vier Pflichtspielen lediglich ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche steht.

Vor Beginn: Doch die Leistungen aus der Gruppenphase spielen heute keine Rolle mehr. Damals waren die Roten Bullen aus Leipzig noch klarer Tabellenführer in der Bundesliga und die Spurs ringten nach dem Trainerwechsel von Pocchettino auf Mourinho nach ihrem Rhythmus. Heute stehen die Vorzeichen dagegen etwas anders.

Vor Beginn: Doch wir richten unseren Blick nach London, wo der Vorjahresfinalist um Trainer José Mourinho den Achtelfinalneuling um Julian Nagelsmann empfängt. Die Sachsen sicherten sich in einer ausgeglichenen Gruppe mit Lyon, Benfica und Zenit recht souverän das Recht im Rückspiel zu Hause ranzudürfen. Tottenham dagegen konnte im direkten Duell gegen den FC Bayern nur vom Gruppensieg träumen und musste sich vor Piräus und Belgrad mit Platz 2 begnügen.

Vor Beginn: Endlich wieder Champions League! Bereits gestern gab es den Aufschlag zur wohl schönsten Zeit des Jahres: die K.O.-Runde der Königsklasse! Bei den ersten Achtelfinalhinspielen legten am gestrigen Abend mit Dortmund (2:1 gegen Paris) und Atlético (1:0 gegen Liverpool) jeweils die beiden Heimmannschaften vor. Mal sehen ob RB Leipzig im Duell gegen die Tottenham Hotspur diesem Trend entgegenwirken kann - im Parallelspiel empfängt zudem Atalanta Bergamo den FC Valencia.

Vor Beginn: Zweimal wechselt RB-Coach Nagelsmann damit im Vergleich zum 3:0-Sieg über Werder Bremen: Ampadu und Nkunku ersetzen Upamecano und Neuzuga Dani Olmo. Die Londoner hingegen sind personell zu wechseln gezwungen, da Heung-Min Son sich beim 3:2-Erfolg über Aston Villa einen Armbruch zuzog und mehrere Wochen fehlen wird.

Tottenham vs. Leipzig: So startet Leipzig

Julian Nagelsmann beginnt in London mit folgender Aufstellung:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Nkunku, Laimer, Angelino - Werner, Schick

Tottenham vs. Leipzig: So startet Tottenham

Jose Morinho schickt im Duell mit Julian Nagelsmann folgende Elf aufs Feld:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Lo Celso, Winks - Fernandes, Alli, Bergwijn - Lucas Moura

Vor Beginn: Im Mittelpunkt der Partie steht das Duell der Trainer. Hier der Youngster Julian Nagelsmann, dort der Titelsammler Jose Mourinho. Beiden sprachen im Vorfeld in höchsten Tönen vom jeweils anderen. "Er hat unzählige Titel gewonnen, nicht nur mit großen europäischen Klubs. Die Siege mit dem FC Porto im UEFA-Cup und in der Champions League in kurzer Zeit waren sehr beeindruckend", sagte Nagelsmann. Mourinho sieht im deutschen Coach den kommenden Mann: "Er hat es in Hoffenheim gut gemacht, jetzt entwickelt er Leipzig weiter. Wenn er so bleibt, wird er als Trainer bald den nächsten Schritt machen."

Vor Beginn: Als Schiedsrichter fungiert der türkische Unparteiische Cüneyt Cakir.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Hinspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig. Anpfiff im brandneuen Spurs-Stadion ist um 21 Uhr.

Tottenham gegen Leipzig heute im TV und Livestream sehen

DAZN überträgt die Partie zwischen Jose Mourinhos Tottenham Hotspur und Julian Nagelsmanns RB Leipzig live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Im Free-TV wird das Hinspiel des Achtelfinals der Champions League nicht gezeigt. Die Live-Berichterstattung beim Streamingdienst DAZN startet um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Champions League: Alle Achtelfinal-Spiele auf einen Blick

Champions-League-Achtelfinale: Insgesamt gibt es acht Aufeinandertreffen und für einige Schwergewichte könnte schon in der Rurnde der letzten 16 Endstation sein. Alle Duelle im Überblick: