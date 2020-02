Kapitän Jordan Henderson: "Coutinhos Zeit in Liverpool ist vorbei"

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson glaubt nicht an eine Rückkehr vom aktuell vom FC Barcelona an den FC Bayern München ausgeliehenen Philippe Coutinho. "Ich denke, seine Zeit hier ist vorbei", sagte der 29-Jährige im Gespräch mit Sport und ergänzte: "Er ist gegangen und ich hoffe, dass wir in naher Zukunft den gleichen Phil [Philippe Coutinho, Anm. d. Red.] sehen, den wir hier gesehen haben."