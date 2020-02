Biathlon-WM JETZT live: Mixed-Staffel im Livestream, TV und Liveticker

Die Biathlon-WM startet am heutigen Donnerstag mit der Mixed-Staffel. Ab 14.45 Uhr (live im Eurosport-Channel auf DAZN und im LIVETICKER) geht es um die ersten Medaillen von Antholz 2020.

In Antholz in Südtirol steigt das Saisonhighlight der Biathleten. Die größten Medaillenchancen für das ÖSV-Team gibt es wohl in den Staffel-Wettbewerben, die Mixed-Staffel macht gleich den Beginn .

Biathlon-WM, Mixed-Staffel: TV-Übertragung und Livestream

Die komplette Biathlon-Weltmeisterschaft wird auf DAZN via Eurosport-Channel live übertragen. So können alle Abonnenten einen Livestream via Computer, Laptop, iPhone oder Smartphone verfolgen.

Neben Eurosport zeigt in Österreich auch der ORF die Rennen in voller Länge auf ORF eins .

LIVETICKER: Biathlon zum Mitlesen

SPOX berichtet von allen Rennen der Biathlon-WM in Antholz 2020 live. HIER geht's zum Liveticker des heutigen Mixed-Staffel-Rennens. Dadurch bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Biathlon: Modus der Mixed-Staffel

Die Regeln bei der Mixed-Staffel sind denen der normalen Staffel ähnlich, hier gehen jedoch zwei Männer und zwei Frauen pro Nation gemeinsam an den Start.

Wenn die Damen als erstes an den Start gehen, beträgt die Distanz für jede Läuferin 6 km, starten die Männer zuerst, sind es 7,5 km.

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Zeitplan, Programm

Die Biathlon-Weltmeisterschaften finden von 13. bis 23. Februar 2020 in Antholz statt.