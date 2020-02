Bundesliga: Alles zum Nachholtermin des Rheinderbys zwischen Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln

Erstmals seit über acht Jahren musste am vergangenen Sonntag eine Begegnung der Bundesliga abgesagt werden. Aufgrund von Sturmtief "Sabine" konnte das Rheinderby zwischen Gladbach und Köln nichr stattfinden, weshalb sich nun die Frage stellt, wie es mit einem Nachholtermin aussieht. SPOX hat alle Antworten.

© getty

Gladbach vs. Köln: Warum wurde das Spiel abgesagt?

Schon am Sonntag um sechs Uhr früh beschlossen die organisatorischen Veranstalter, in Rücksprache mit beiden Vereinen, der Feuerwehr, der Polizei, dem Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach sowie dem Deutschen Wetterdienst, die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abzusagen.

Grund für die Absage war in erster Linie das Sturmtief "Sabine", welches gegen Ende der Partie eingetroffen wäre. Eine gesicherte Abreise der Stadionbesucher hätte deshalb nicht mehr gewährleistet werden können.

© imago images

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln: Wann wird das Spiel nachgeholt?

Da die kommenden Wochenenden allesamt durch den regulären Bundesliga-Spielplan blockiert sind, kommen vor allem Termine an Dienstagen oder Mittwochen infrage. Aufgrund der Hochphase der rheinischen Karnevalssaison wird es bis zum Aschermittwoch am 26. Februar allerdings auch an diesen Tagen ziemlich eng werden.

Kölns Sportchef Horst Heldt stellte deshalb schon einmal im Vorfeld klar, "dass wir uns gegen einen Termin im Februar aussprechen, weil das mit unseren Aktivitäten nicht vereinbar ist." Möglich wäre dann ein Termin in einer Europapokalwoche, beispielsweise der 10. oder 17. März. Bestätigt ist ein Nachholtermin aber noch nicht.

Mönchengladbach gegen Köln: Was passiert mit den Eintrittskarten?

Wie bei einer kurzfristigen Spielabsage üblich, behalten alle Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Zuschauer, denen eine Anreise zum Ausweichtermin nicht möglich ist, können auf legalem Wege über die offizielle Ticket-Plattform der Borussia ihre Eintrittskarten noch loswerden.

Gladbach - Köln: Die letzten Aufeinandertreffen

Trotz der zumeist unterschiedlichen tabellarischen Voraussetzungen waren die vergangenen Aufeinandertreffen der beiden Teams stets spannend. Das Hinspiel gewannen die Gladbacher knapp mit 1:0. Die vergangenen fünf Partien im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 14.09.2019 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 0:1 14.01.2018 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 2:1 20.08.2017 Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 1:0 08.04.2017 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 2:3 19.11.2016 Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 1:2

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle steht Gladbach derzeit mit 39 Punkten auf Rang vier, kann aber mit einem Sieg zur Spitzengruppe aufschließen und den punktgleichen BVB von Position drei verdrängen. Auch für die Kölner läuft es nach einer schwierigen Hinserie deutlich besser. Mit fünf Siegen aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen hat man sich mittlerweile ein Polster von sechs Zählern auf die Abstiegsränge erarbeitet.