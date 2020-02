NBA All-Star Game 2020: Termin, Livestream, Teilnehmer und TV-Übertragung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Die Starter des All-Star Games 2020 wurden am 23. Und die Reservisten am 30. Januar bekanntgegeben. Am 7. Februar wählten die beiden Spieler mit den meisten Stimmen, LeBron James und Giannis Antetokounmpo, via eines Drafts ihres Teams aus.

Die Starter wurden zunächst durch ein Voting bestimmt. Diese wurden zu 50 Prozent von den Fans und zu je 25 Prozent aus ausgewählten Medienvertretern und allen Spielern gewählt. Die Reservisten wurde dann von den 30 NBA-Coaches bestimmt, diese standen dann für die zweite Runde des Drafts zur Verfügung.

NBA All-Star Game 2020: Termin und Austragungsort

Zum ersten Mal seit der Eröffnung im Jahr 1994 ist Chicago mit dem United Center der Gastgeber für die 69. Auflage des All-Star Games. Gespielt wird in der Nacht von Sonntag auf Montag, 17. Februar 2020. Los geht es um 2 Uhr deutscher Zeit.

© getty

NBA All-Star Game 2020: TV-Übertragung und Livestream

Wie schon in den vergangenen Jahren wird DAZN das komplette All-Star-Wochenende mit allen Wettbewerben live und in voller Länge übertragen, natürlich auch das prestigeträchtige All-Star Game. Der Streamingdienst setzt auf folgendes Lineup:

Kommentator: Martin Gräfe

Martin Gräfe Experte: Andre Voigt

Ein Abo bei DAZN kostet regulär 11,99 Euro im Monat, ihr könnt das Angebot aber zunächst auch mit dem Gratismonat testen. Ansonsten ist DAZN monatlich jederzeit kündbar. Etwas günstiger ist sogar das Jahres-Abo, welches für nur 119,99 Euro erworben werden kann.

NBA All-Star Game 2020: Wie funktioniert der neue Modus?

Zu Ehren von Kobe Bryant wird das All-Star Game in diesem Jahr mit einem neuen Modus ausgetragen. Jedes Viertel wird dabei in ein Mini-Spiel verwandelt, der Sieger jedes Viertels bekommt 100.000 Dollar, welche an eine wohltätige Organisation in Chicago gespendet wird.

Zu Beginn des zweiten und dritten Durchgangs wird der Punktestand auf 0:0 zurückgesetzt. Das Team, das die meisten Punkte erzielt, gewinnt den jeweiligen zwölfminütigen Abschnitt. Zum Start des vierten Viertels werden die Ergebnisse aus den ersten drei Durchgängen allerdings wieder zusammengerechnet. Anschließend muss eine Zielpunktzahl erreicht werden.

Welches Team als erstes diese Zielpunktzahl erreicht, gewinnt das All-Star Game und bekommt weitere 200.000 Dollar für wohltätige Zwecke. Eine Game-Clock wird es im vierten Viertel nicht geben. Stattdessen dauert die Partie so lange, bis ein Team die Zielpunktzahl erreicht hat.

Um den sogenannten Final Target Score zu bestimmen, werden die Ergebnisse der ersten drei Durchgänge zusammengerechnet. Auf die Gesamtzahl des führenden Teams werden 24 Punkte hinzuaddiert und somit die Zielpunktzahl festgelegt. Die 24 repräsentiert die Trikotnummer des am Sonntag verstorbenen Kobe Bryant.

Eine Beispielrechnung: Wenn das Gesamtergebnis nach 36 Minuten 100:95 beträgt, werden die zusätzlichen 24 Punkte auf die 100 Zähler des führenden Teams dazugerechnet. Die Teams der benötigen also 124 Punkte, um das Spiel zu gewinnen.

NBA All-Star Game 2020: Die Teilnehmer und ihre Teams

Wie schon im vergangenen Jahr agieren LeBron James und Giannis Antetokounmpo als Kapitäne, sie stellten ihre Teams via Draft zusammen. "Special team roster additions" wie im vergangenen Jahr mit Dirk Nowitzki und Dwyane Wade gab es in diesem Jahr nicht.

Team LeBron

Spieler Team Position Draft-Pick Anthony Daivs Los Angeles Lakers Power Forward 1. (Starter) Kawhi Leonard L.A. Clippers Small Forward 3. (Starter) Luka Doncic Dallas Mavericks Point Guard 5. (Starter) James Harden Houston Rockets Shooting Guard 7. (Starter) Damian Lillard Portland Trail Blazers Point Guard 10. Ben Simmons Philadelphia 76ers Point Guard 12. Nikola Jokic Denver Nuggets Center 14. Jayson Tatum Boston Celtics Forward 16. Chris Paul Oklahoma City Thunder Point Guard 18. Russell Westbrook Houston Rockets Point Guard 20. Domantas Sabonis Indiana Pacers Power Forward 22.

Team LeBron wird von Lakers-Coach Frank Vogel betreut, während bei Team Giannis Nick Nurse von den Toronto Raptors an der Seitenlinie stehen wird. Mike Budenholzer holte im Osten als Coach zwar die meisten Siege, coachte aber schon im vergangenen Jahr und war somit nicht qualifiziert.

Team Giannis