NBA: Bogdanovics Buzzerbeater erledigt die Houston Rockets - Trae Young on fire

"Wenn man spät im Spiel eine Führung hat und man das Gefühl hat, dass man das Spiel in der regulären Spielzeit hätte gewinnen müssen und trotzdem in die Overtime muss, killt das das Momentum. Das hat uns einige Energie genommen, aber wir haben einen Weg gefunden, weiterzukämpfen, die Würfe zu versenken und sie in der Defensive zu stoppen", resümierte Young.