NBA-News: Memphis Grizzlies entlassen Dion Waiters nach Trade von den Miami Heat

Waiters steht dennoch sein komplettes Gehalt für die aktuelle (12,1 Millionen Dollar) sowie die kommende Saison (12,7 Mio. Dollar) zu. Der 28-Jährige war erst kurz vor der Trade Deadline im Rahmen des Trades um Andre Iguodala und Justise Winslow vom South Beach nach Memphis gewechselt.

Dort spielt er aber ganz offensichtlich keine Rolle in der Zukunftsplanung des jungen Teams. Laut Tim Reynolds von der Associated Press will Waiters aber weiterhin um eine Chance in einem Kader eines NBA-Teams kämpfen.

Der 4. Pick vom Draft 2012 stand in der aktuellen Saison in gerade einmal drei Partien für die Heat auf dem Parkett. Statt mit sportlichen Leistungen machte Waiters mit mehreren Suspendierungen Schlagzeilen. Insgesamt dreimal sperrten die Heat den Guard, unter anderem aufgrund der Einnahme eines THC-Gummibärchens und teamschädigenden Verhaltens.

Im Laufe seiner achtjährigen Karriere legte Waiters im Trikot der Cavaliers, Thunder und Heat im Schnitt 13,2 Punkte, 2,8 Assists sowie 2,7 Rebounds bei Wurfquoten von 41,2 Prozent aus dem Feld und 34,8 Prozent von der Dreierlinie auf.