Luka Jovic trifft bei Real-Sieg gegen CA Osasuna, Barcelona müht sich bei Betis Sevilla

Drei Tage nach dem überraschenden Pokal-Aus gegen San Sebastian (3:4) geriet Real auch in Pamplona zunächst in Rückstand, Unai Garcia (14.) traf zur verdienten Führung der Gastgeber. Madrid drehte das Spiel dann vor allem dank seiner Effizienz: Isco (33.) und Sergio Ramos (38.) nutzten zwei der keineswegs zahlreichen Chancen gegen den weiterhin starken Außenseiter.

Erst gegen Mitte der zweiten Hälfte schwanden bei Osasuna die Kräfte, Lucas Vazquez (84.) und der Ex-Frankfurter Luka Jovic (90.+3) sorgten in dieser Phase doch noch für den deutlichen Sieg. Kroos saß bei Real über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Real-Trainer Zinedine Zidane zeigte sich anschließend erfreut über den 22-jährigen Jovic. "Ich freue mich für ihn, ich brauchte ihn auch, er ist ein echter Stürmer. Man kann ihm viele Dinge sagen, aber wenn er kein Tor erzielt, ist er nicht glücklich", erklärte Zidane im Anschluss an die Partie, betonte aber auch: "Er muss sich verbessern, aber ich freue mich über sein Tor, es wird ihm guttun."

Barcelona, das in der Copa del Rey 0:1 bei Athletic Bilbao verlor, lag in Sevilla gar zweimal in Rückstand durch die Tore von Sergio Canales (6./Elfmeter) und Nabil Fekir (26.). Frenkie De Jong (9.), Sergio Busquets (45.+3) und Clement Lenglet (72.) drehten die Partie, in der der französische Weltmeister Fekir (76.) und sein Landsmann Lenglet (79.) jeweils mit Gelb-Rot vom Platz flogen.

