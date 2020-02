FC Bayern - Präsident Herbert Hainer prophezeit: Diese FCB-Youngster werden Bundesliga-Spieler

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, hat sich in einem ausführlichen Interview mit der Bild am Sonntag zu der Talentschmiede des deutschen Rekordmeisters geäußert und vier Nachwuchsspielern eine Zukunft in der Bundesliga prophezeit.