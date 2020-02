NBA News: L.A. Clippers entlassen Isaiah Thomas offiziell

Die L.A. Clippers haben den erst unter der Woche akquirierten Isaiah Thomas direkt wieder entlassen. Dies gab die Franchise am Samstag bekannt.

© getty

Thomas war am Donnerstag Teil eines Drei-Team-Trades gewesen, der Marcus Morris von den New York Knicks und Thomas von den Washington Wizards zu den Clippers gebracht hatte. Allerdings planten die Clippers von Anfang an nicht mit dem Point Guard.

Durch die Entlassung schaffen die Clippers einen zweiten offenen Kaderplatz, allem Anschein nach will das Team aus Los Angeles noch auf dem Buyout-Markt aktiv werden. Unter anderem werden sie mit Darren Collison in Verbindung gebracht, den auch die Lakers auf dem Zettel haben.

Thomas wurden neben Patrick Beverley, Lou Williams und Landry Shamet offenbar keine Einsatzmöglichkeiten eingeräumt. Der 31-Jährige kann nun theoretisch bei jedem Team unterschreiben, wenn der Waiver-Prozess abgeschlossen ist.

Thomas erzielte in dieser Saison für die Wizards 12,2 Punkte. Sein Karriereschnitt beträgt 18,1, dazu verteilte er in 525 Spielen 5 Assists pro Partie.