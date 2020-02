Luka Jovic mit Debütsaison bei Real Madrid unzufrieden: "Was ist los mit mir?"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

"Ich bin ehrlich: Mit dieser Saison bin ich bisher nicht zufrieden. Weil ich weiß, dass ich es besser kann", sagte Jovic, der im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid gewechselt war.

Gerade im Vergleich zur abgelaufenen Saison sieht er einen deutlichen Unterschied bei seiner eigenen Leistung: "Manchmal schaue ich mir auf YouTube mein Spiel von der letzten Saison an und frage mich: Was ist los mit mir?" In der Vorsaison traf Jovic für die Eintracht wie am Fließband. Insgesamt erzielte er in 48 Pflichtspieleinsätzen 27 Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Jovic: "Hoffe, kann Leuten zeigen, dass ich zurecht hier bin"

Einen Fehler sieht er in seinem Wechsel zu den Königlichen indes nicht. "Der beste Klub der Welt wollte mich. Das ist ein Klub, dem du nicht absagen kannst, der einmal in deinem Leben anruft", sagte Jovic.

Deswegen wolle der 22-Jährige bleiben und sich im Star-Ensemble in Madrid durchsetzen. "Ich hoffe, dass ich den Leuten zeigen kann, dass ich zurecht hier bin. Dass ich hier bin, weil ich Qualität besitze. Ich konzentriere mich auf den Fußball und will schnellstmöglich in Form kommen", sagte der Stürmer.

Jovic kommt in dieser Saison bislang auf 21 Pflichtspieleinsätze, in denen er insgesamt lediglich 748 Minuten auf dem Platz stand. Dabei gelang ihm ein Treffer sowie ein Assist. Real-Trainer Zinedine Zidane nahm den zuletzt mehrfach in der Kritik stehenden Serben in Schutz: "Man muss Geduld mit ihm haben. Er ist ein Kind, das viel lernen will. Er ist sehr gut und wird viele Tore schießen. Wir setzen auf ihn und müssen geduldig sein."

Luka Jovic: Leistungsdaten in der Saison 2019/20