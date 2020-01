VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart startet am heutigen Mittwoch in die zweite Saisonhälfte gegen den 1. FC Heidenheim. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Zweitliga-Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die beiden Klubs aus Baden-Württemberg unterscheiden sich in ihren jeweiligen Erfolgen immens, doch in der Liga hat der VfB Stuttgart lediglich einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim. Uns erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim: Ort, Anpfiff und Schiedsrichter

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Heidenheim in der Mercedes-Benz-Arena, die über 60.000 Zuschauern einen Platz bietet, am heutigen Mittwoch (29. Januar) um 18.30 Uhr. Die Vereine liegen nur circa anderthalb Autostunden voneinander entfernt.

Folgendes Schiedsrichtergespann leitet die Begegnung:

Schiedsrichter: Florian Badstübner

Florian Badstübner Linienrichter: Patrick Hanslbauer, Roman Potemkin

Patrick Hanslbauer, Roman Potemkin Vierter Offizieller: Tobias Schultes

Tobias Schultes VAR: Michael Bacher

Michael Bacher VAR-Assistent: Steffen Brütting

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim wird live und exklusiv von Sky gezeigt. Der Bezahlsender hat sich für diese Zweitliga-Saison die Übertragungsrechte an allen Spielen gesichert. Eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es wie gewohnt nicht.

Wer die Begegnung im Livestream sehen möchte, kann dies mit SkyGo tun. Der Bezahlsender stellt diesen Dienst all seinen Kunden zur Verfügung. Solltet Ihr kein Sky -Abonnent sein, habt Ihr die Option, das Spiel mit dem monatlich kündbaren SkyTicket zu erwerben. Aktuell kostet es 9,99 Euro und beinhaltet auch neben der 2. Bundesliga Live-Sport.

Wer nicht lange warten und die Tore bereits kurz nach Spielende sehen will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff findet Ihr alle Highlights des Spiels beim Streamingdienst. Bei DAZN ist der Fußball zu Hause. Das "Netflix des Sports" besitzt unter anderem die Rechte an der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat. Für das Jahresabo, mit dem Ihr im Verhältnis Geld spart, sind 119,99 Euro fällig. Hier den kostenlosen Probemonat sichern.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim heute im Liveticker

Alternativ zur Übertragung im Pay-TV könnt Ihr die Begegnung der Stuttgarter gegen Heidenheim auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand.

Hier geht's zum Liveticker.

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Teams von Beginn an spielen:

VfB: Kobel - Stenzel, Phillips, Karazor, Kempf - Endo, Mangala - Wamangituka, Didavi, Gonzalez - Al Ghaddioui

Kobel - Stenzel, Phillips, Karazor, Kempf - Endo, Mangala - Wamangituka, Didavi, Gonzalez - Al Ghaddioui FCH: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Griesbeck, Mohr, Schnatterer - Kleindienst, Leipertz

Stuttgart gegen Heidenheim: Die letzten Duelle

Da der 1. FC Heidenheim noch nie erstklassig war, gab es dieses Duell erst dreimal. Das Hinspiel endete 2:2.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 04.08.2019 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim VfB Stuttgart 2:2 17.02.2017 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim VfB Stuttgart 1:2 09.09.2016 2. Bundesliga VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 1:2

