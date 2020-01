Australian Open - Viertelfinale: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal heute im LIVETICKER

Facebook

Dominic Thiem vs. Rafael Nadal heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Deutlich holpriger verlief es für seinen heutigen Gegner Dominic Thiem. Dem Österreicher, der in Runde eins noch problemlos den Franzosen Adrian Mannarino besiegte, drohte in der zweiten Runde gegen Alex Bolt bereits das frühe Aus. Nach 1:2-Satz-Rückstand drehte Thiem das Match aber letztendlich doch noch zu seinen Gunsten und wirkte gegen Taylor Harry Fritz (Runde 3) und Gael Monfils (Runde 4) wieder deutlich souveräner.

Vor Beginn: Vor allem Rafael Nadal präsentiert sich im bisherigen Turnierverlauf in absoluter Bestform. Gegen seine ersten drei Gegner Hugo Dellien, Federico Delbonis und Pablo Carreno-Busta gab der ATP-Weltranglistenerste keinen einzigen Satz ab, ehe er sich dann im Achtelfinale gegen den an Rang 26 gesetzten Lokalmatador Nick Kyrgios in vier Sätzen durchsetzte.

Vor Beginn: Während Roger Federer und Novak Djokovic schon am gestrigen Tag das erste Halbfinale perfekt machten, suchen wir in der heutigen Partie den Halbfinalgegner von Alexander Zverev, der sich im ersten Duell des Tages gegen Stan Wawrinka dursetzen konnte.

Vor Beginn: Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Viertelfinalpartie zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem.

Die Australian Open live im TV und Livestream

In Österreich könnt Ihr das Match zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal über Euer DAZN -Abo live im Eurosport -Channel verfolgen. Auf DAZN seht Ihr neben allen Eurosport-Inhalten aber auch Champions League, Europa League, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Darts, Boxen, UFC, Motorsport, Handball oder Hockey.

Ein Abonnement beim "Netflix des Sports" kostet Euch dabei wahlweise 11,99 Euro monatlich - mit der Möglichkeit an jedem Monatsende zu kündigen - oder 119,99 Euro jährlich. Bei beiden Modellen sind die ersten 30 Tage im Rahmen eines Probemonats kostenlos .

Im TV überträgt außerdem auch ServusTV das Match.

Thiem gegen Nadal: Die Wege ins Viertelfinale

Dominic Thiem:

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Adrian Mannarino (FRA) 6:3, 7:5, 6:2 2. Runde Alex Bolt (AUS) 6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2 3. Runde Taylor Harry Fritz (USA) 6:2, 6:4, 6:7, 6:4 4. Runde Gael Monfils (FRA) 6:2, 6:4, 6:4

Rafael Nadal: