NFL - New England Patriots: Offensive Line Coach Dante Scarnecchia erklärt Rücktritt

Die New England Patriots brauchen einen neuen Offensive Line Coach. Der langjährige Amtsinhaber Dante Scarnecchia erklärte am Dienstag seinen Rücktritt von der NFL. Scarnecchia arbeitete 36 Jahre in der Liga, davon 34 für New England.