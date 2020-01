NBA, Utah Jazz: Rudy Gobert als All-Star? "Selbstverständlich" - Zuspruch von Snyder und Mavs-Coach Carlisle

Facebook

"Um ehrlich zu sein, ist es für mich einfach selbstverständlich" sagte Snyder, dessen Jazz 19 der letzten 21 Spiele gewonnen haben und sich aktuell auf Rang zwei der Western Conference befinden - nicht zuletzt dank Gobert: "Es sind einfach die vielen Dinge, die er tut, um uns zu Siegen zu verhelfen."

Der Franzose legt in dieser Saison durchschnittlich 15,7 Punkte auf, führt die NBA mit seiner Feldwurfquote an (68,3 Prozent), holt durchschnittlich die zweitmeisten Rebounds (14,5) und die sechstmeisten Blocks (2,0). Er hat außerdem das fünfthöchste Plus-Minus der Liga (+344).

Dabei ist es nach wie vor seine defensive Dominanz, die ihn so besonders wertvoll macht. "Er wird vermutlich wieder zum Defensive Player of the Year gewählt", sagte Carlisle über Gobert, der die Ehrung schon in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hat: "Es ist nicht nur seine Präsenz unterm Korb, er kann auch switchen und auf dem Flügel bestehen."

Donovan Mitchell: "Er ist einfach ein All-Star"

Auch aus den Reihen seiner Teamkollegen erntete der 27-Jährige nach dem jüngsten Sieg über Dallas Zuspruch. "Fünf Blocks gegen einen Stretch-Big - da gibt es nicht viel zu sagen. Er ist ein All-Star!", sagte Donovan Mitchell und erhält Unterstützung durch Guard Joe Ingles: "Vielleicht bin ich voreingenommen, aber für mich ist es einfach offensichtlich."

Nachdem der Gobert im vergangenen Jahr noch für Schlagzeilen gesorgt hatte, als ihm auf einer Pressekonferenz ob seiner Nicht-Nominierung die Tränen gekommen waren, hat er seine Einstellung diesbezüglich geändert: "Ich versuche nur noch zu kontrollieren, was ich auch kontrollieren kann", sagt der Center: "Seht, was letztes Jahr passiert ist. Diesmal fokussiere ich mich nur auf mein Team und versuche die Meisterschaft zu holen."