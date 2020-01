RB Leipzig und Olympique Lyon beobachten wohl Robin Gosens

Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig und der französische Erstligist Olympique Lyon zeigen offenbar Interesse an Linksverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Die Gazzetta dello Sport meldet, Scouts der beiden Vereine hätten den Linksverteidiger am Samstagabend beim 7:0-Sieg gegen den FC Turin vor Ort beobachtet. Gosens traf dabei sehenswert per Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 2:0.