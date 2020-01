Handball-EM LIVE: Österreich - Deutschland im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montagabend kommt es in der Hauptrunde der Handball-EM zum besonderen Kracher zwischen Österreich und Deutschland. SPOX zeigt, wo man die Partie in TV und Livestream, sowie im Liveticker verfolgen kann.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Für Österreichs Handball-Männer tut sich im "Bruder-Duell" gegen Deutschland am Montag (20.30 Uhr) die nächste Chance auf eine Überraschung auf. Vielleicht sogar die größte. Denn die DHB-Auswahl ist angeschlagen, verspielte am Samstag praktisch ihre letzte Halbfinalchance. Gelingt der erste Sieg über die Deutschen in einem Bewerbsspiel, darf man weiter von Stockholm träumen.

Dort steigt am Samstag das Spiel um Platz fünf - aller Voraussicht nach gegen Portugal oder Ungarn. Für Österreich wäre es ein historisches Match. Geschichte würde Rot-Weiß-Rot freilich schon mit Platz acht schreiben, schließlich ist der neunte Rang von der Heim-EM 2010 das bisher beste Endrundenresultat der Handball-Neuzeit. Gelingt der Sprung zum Finalwochenende, darf man auch noch mit der Qualifikation für das Olympische Turnier in Tokio spekulieren. Und die Qualifikation für die WM 2021 wäre dann ebenfalls leichter zu bewerkstelligen.

Es geht am Montag also nicht nur um das Duell mit den "Lieblingsnachbarn", sondern auch viel Historisches. Dass die Deutschen nach mühsamer Vorrunde und einer Leistungssteigerung zum Beginn der Hauptrunde gegen Weißrussland am Samstag ihre letzte Halbfinalchance vergeigten, darf Österreich zusätzlich beflügeln.

Österreich vs. Deutschland im TV und Live-Stream

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF hält die Rechte zur Handball-EM 2020 in Österreich. Auf ORF1 wird ab 20.15 Uhr übertragen, der Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Alternativ kann man ebenso via ORF-TVthek die Partie im Live-Stream verfolgen und liefert nach Abpfiff die Highlight als Video-On-Demand.

ÖHB vs. DHB im Liveticker

Wer das Match nicht selbst verfolgen kann, dem sei der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Mit dem verpasst man keine Sekunde eines möglicherweise historischen Spiels.

© getty

Der ÖHB-Spielplan zur Handball-EM 2020

Österreichs Handball-Männer haben bei der Heim-EM in Wien als Gruppensieger ohne Punktverlust den Sprung in die Hauptrunde geschafft.

Team 1 Team 2 Ergebnis Österreich Tschechien 32:29 Österreich Ukraine 34:30 Österreich Nordmazedonien 32:28 Österreich Kroatien 23:27 Österreich Spanien 26:30 Österreich Deutschland 20. Jänner Österreich Weißrussland 22. Jänner

Christian Prokop: "Spiel des Jahres für Österreich"

Der Krems-Akteur netzte beim letzten EM-Test am 6. Jänner just gegen Deutschland (28:32) achtmal, ganz so "einfach" dürfte es diesmal nicht werden. "Wir sind den Fans auch einiges schuldig. Wir wollen für uns und sie ein glimpfliches Ende der EM", betonte Deutschlands Kreisläufer Jannik Kohlbacher. DHB-Trainer Christian Prokop, der nach dem neunten Platz bei der EM 2018 vor seiner nächsten Enttäuschung steht, gab sich kämpferisch: "Österreich wird zu Hause alles dransetzten, das ist für die das Spiel des Jahres gegen Deutschland. Aber das wollen wir uns nicht gefallen lassen, da wollen wir uns auch zeigen."

Gruppe I in Wien