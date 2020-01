Conor McGregor gegen Donald Cerrone: Wetten zum UFC-Kampf

In der Nacht auf den morgigen Sonntag steigt der Kampf zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone in der UFC. Hier erfahrt Ihr, wer bei den Buchmachern hoch im Kurs steht.

Conor McGregor vs. Donald Cerrone: Die Wettquoten

Conor McGregor ist trotz seiner 15-monatigen Abstinenz klarer Favorit bei den Buchmachern. "The Notorius" hatte seine MMA-Karriere nach der schmerzhaften Niederlage gegen Khabib Nurmagomedov, der ihn zur Aufgabe zwang, eigentlich für beendet erklärt.

Zudem ist Donald Cerrone der UFC-Fighter mit den meisten Siegen, verlor zuletzt aber zwei Kämpfe durch technischen K.o. - gegen Tony Ferguson (UFC 238) und Justin Gaethje (UFC Fight Night 158).

Die Quoten:

Wettanbieter Sieg McGregor Sieg Cerrone Kampf über 5 Runden Sieg McGregor vorzeitig Sieg Cerrone vorzeitig Tipico 1,30 3,20 4,70 1,40 4,50 bet365 1,30 3,50 5,00 1,44 4,75 bwin 1,28 3,50 5,00 1,48 9,00

Conor McGregor - Donald Cerrone: Spezialwetten

Wem die normalen Wetten nicht genügen, kann auch auf die einzelnen Runden wetten. Auch hier ist Conor McGregor der klare Favorit - in jeder einzelnen Runde.

Ein Sieg in der ersten Runde gilt dabei am wahrscheinlichsten. Ein Sieg von Donald Cerrone nach Punkten, was das wahrscheinlichste Szenario laut Buchmachern ist, liegt bei einer Quote von 9,00 bis 10,00.

Conor McGregor:

Wettanbieter Sieg McGregor Runde 1 Sieg McGregor Runde 2 Sieg McGregor Runde 3 Sieg McGregor Runde 4 Sieg McGregor Runde 5 Sieg nach Punkten Tipico - - - - - 9,00 bet365 3,00 4,33 8,00 15,00 26,00 9,00 bwin 2,87 4,50 11,00 17,00 26,00 9,00

Donald Cerrone:

Wettanbieter Sieg Cerrone Runde 1 Sieg Cerrone Runde 2 Sieg Cerrone Runde 3 Sieg Cerrone Runde 4 Sieg Cerrone Runde 5 Sieg nach Punkten Tipico - - - - - 9,00 bet365 15,00 17,00 21,00 29,00 34,00 9,50 bwin 12,00 15,00 15,00 19,00 21,00 10,00

UFC: Conor McGregor vs. Donald Cerrone im TV und Livestream

Der Kampf zwischen Conor McGregor und Donald "Cowboy" Cerrone könnt Ihr nicht im TV sehen. Stattdessen schafft der DAZN Abhilfe. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für UFC 246 gesichert und zeigt auch die vor dem Main Event stattfindenden Kämpfe.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geht der Streaminganbieter ab 0 Uhr auf Sendung, gegen 4 Uhr beginnen die Hauptkämpfe. Um 5.30 Uhr soll dann der Kampf zwischen McGregor und dem Cowboy steigen. Die Uhrzeit ist allerdings abhängig davon, wie schnell oder langsam die Vorkämpfe über die Bühne gehen.

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone im Head-to-Head