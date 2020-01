DFB-Pokal, nächste Runde: Wann findet das Achtelfinale mit dem FC Bayern, BVB, Leipzig und Co. statt?

Die Winterpause ist vorbei, was bedeutet, dass der DFB-Pokal bald in die nächste Runde geht. Wann das Achtelfinale stattfindet und wo Ihr es im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Außerdem: Alle Paarungen sowie der Weg nach Berlin.

DFB-Pokal: Wann findet das Achtelfinale statt?

Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet an zwei Tagen statt, am 04. und 05. Februar 2020 werden jeweils vier Partien ausgetragen.

DFB-Pokal: Alle Paarungen des Achtelfinals

16 Mannschaften spielen um den Einzug in die nächste Runde, dabei gibt es insgesamt vier Bundesliga-interne Duelle. Hier ist eine Übersicht der Dienstags- und Mittwochsspiele:

Dienstag, 04.02.2020:

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 20.45 Uhr Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 05.02.2020:

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 18.30 Uhr SC Verl 1. FC Union Berlin 20.45 Uhr Bayern München TSG Hoffenheim 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC

DFB-Pokal live: Übertragung des Achtelfinals im TV, Livestream und Liveticker

Die meisten Partien werden exklusiv in voller Länge auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt seine Spiele sowohl im TV als auch im Livestream via Sky Go . Die App ist auf sämtlichen mobilen Endgeräten sowie dem PC und Smart-TV verfügbar.

Darüber hinaus werden drei Begegnungen außerdem im Free-TV gezeigt. Sport 1 hat das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Programm, das Erste strahlt die Partien zwischen Werder Bremen und dem BVB sowie zwischen Bayern und Hoffenheim aus.

DFB-Pokal: Achtelfinale im Liveticker auf SPOX

Alle Spiele findet Ihr wie immer auch in unserem Liveticker-Kalender auf SPOX . Wählt dort einfach die Einzelspiele oder die Konferenz aus und verpasst keine wichtige Aktion.

DFB-Pokal: Der Weg nach Berlin

Drei Runden stehen nach dem Achtelfinale noch an, das sind alle wichtigen Termine: