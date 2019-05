Facebook

Kurzum: Marie Bruckner ist ein Multitalent. Im Volleyball gilt sie als eine der größten steirischen Hoffnungen und mit ihrer Hartberger-Combo hat sie mehrere österreichische Meistertitel im Hip-Hop ertanzt. Bei der Liebe zum Tanz ist das Spiel mit dem Ball ihre große Leidenschaft. Bereits mit 14 Jahren ist sie eine Universalwaffe und komplette Spielerin. „Volleyball ist ein Teamsport – man gewinnt und verliert immer gemeinsam“, sagt die Spielerin des TSV Hartberg. Vor allem im Angriff sticht Bruckner mit einem scharfen und harten Spiel nicht nur aus ihrer Altersgruppe heraus. Sie habe sogar das Zeug dazu, Profispielerin zu werden, lobt der steirische Obervolleyballer Michael Horvath.

Bruckner ist aber nicht nur in der Halle eine Macht: In der heimischen Beachvolleyball-Rangliste (U17) schaffte sie es auf Platz eins und holte mit Eva Schuller U16-Gold und U18-Silber in Österreich.

Marie Bruckner Sportart: Volleyball

Verein: TSV Hartberg

Geboren am 15. August 2004

Größte Erfolge: ÖM-Gold (Halle U13 & Schülerliga; Beach U16), Platz 1 im U17-Beach-Ranking





