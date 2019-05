Facebook

Jan Kobierski ©

Bei den österreichischen Meisterschaften marschierte Jan Kobierski heuer sowohl bei der U16 als auch bei der U18 bis ins Viertelfinale – und das als erst 15-Jähriger wohlgemerkt. Das Toptalent gilt als eine der vielversprechendsten rot-weiß-roten Tennishoffnungen und könnte in die Fußstapfen eines Dominic Thiem treten. „Er ist mein Vorbild. Seine Vorhand und sein Service sind ein Wahnsinn“, sagt Kobierski, der seine eigenen Stärken neben einem ausgeprägten Kampfgeist ebenfalls in der Vorhand sieht.

2018 feierte der für den TSV Hartberg spielende Youngster seine bislang erfolgreichste Saison – Titel beim Tennis-Europe-Turnier in Israel inklusive. Trainiert wird der Steirer im regionalen Leistungszentrum des steirischen Tennisverbandes in Kindberg von Stefan Rettl. „Täglich mindestens zwei Stunden Technik und Fitness“, sagt der Steirer, der eine Profikarriere anstrebt. „Zuerst will ich aber die Matura machen.“ Und dann die Nummer eins werde? „Klar, aber das ist noch in weiter Ferne.“

Jan Kobierski Sportart:Tennis

Verein: TSV Hartberg

Geboren am 15. Jänner 2004

Größte Erfolge: Meister U14-ÖM (Einzel & Doppel), Tennis-Europe-Titel in Israel

