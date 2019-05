Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gabriel Weiß © GEPA pictures

Der Karriereweg von Gabriel Weiß hat begonnen wie für viele andere Sportler auch. „In der Nähe von mir hat es einen Verein gegeben, bei dem Freunde gespielt haben. Also habe ich das auch ausprobiert“, erzählt der Fürstenfelder, der seit seinem 13. Lebenjahr American Football spielt. „Schon nach wenigen Trainings war klar, dass mir das gefällt.“ Mittlerweile ist Weiß 19 Jahre alt, Heeressportler und bei den Graz Giants in der Football-Bundesliga im Einsatz – seit vergangener Saison als Stammspieler. „Da war ich 18 Jahre alt und schon nervös“, gibt der Linebacker zu. Auf seiner Position in der Defensive hat man mit dem Ball eher weniger zu tun. „Mir taugt es, wenn ich Leute umhauen kann“, sagt er mit einem Lächeln. Der U18-Meister will nun auch mit den „großen“ Giants den Titel angreifen. Nach einem holprigen Saisonstart kommen die Grazer immer besser in Fahrt.

Gabriel Weiß Geboren: 4. Februar 2000

Sportart: American Football

Verein: Graz Giants

Erfolge: Stammspieler in der Bundesliga, Österreichischer Meister in der U18

Nachwuchssportlerwahl 2019 Hier geht's zum Voting