Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valentina Domenig-Ozimic © GEPA pictures

Nicht weniger als 21 Stunden pro Woche investiert Valentina Domenig-Ozimic in hartes Training, um ihrem großen Traum Schritt für Schritt näher zu kommen: die Teilnahme bei den Olympischen Spielen. „Wenn möglich, sogar öfter als einmal, das ist zumindest das Ziel“, weiß die 14-Jährige, warum sie Entbehrungen auf sich nimmt. So bleibt der Grazerin etwa neben dem Lernen und dem Training nur wenig Freizeit, um Freunde zu treffen oder anderen Hobbys nachzugehen.

Aktuell geht es bei der Schülerin (Gymnasium Ursulinen) besonders stressig zu, schon am kommenden Wochenende stehen die Staatsmeisterschaften am Programm. Da will Domenig-Ozimic, die seit ihrem sechsten Lebensjahr der Rhythmischen Gymnastik regelrecht verfallen ist, mit Seil, Reifen, Ball, Keule und Band ihre Trainer, das Publikum, aber vor allem auch sich selbst überzeugen, um es zur Junioren-WM im Juli in Moskau zu schaffen.

Valentina Domenig-Ozimic Sportart: Rhythmische Gymnastik

Verein: ATG

Geboren am: 10. März 2005

Größte Erfolge: unter anderem Staatsmeisterin Mehrkampf, steirische Meisterin

Nachwuchssportlerwahl 2019 Hier geht's zum Voting