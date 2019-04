Facebook

Amadeus Egger © GEPA pictures

Als neunjähriger Knirps ist der gebürtige Vorarlberger in Graz gelandet. Weil der Herr Papa hier einen Job gefunden hat. Seither hat Amadeus Egger bei den Eishockey-99ers alle Stationen durchlaufen – von der U11 über die Schüler, der Jugend, den Junioren bis hin in die Kampfmannschaft. In der abgelaufenen Saison ist ihm der Durchbruch gelungen, 47 Spiele hat der Verteidiger für die 99ers absolviert. Der Einzug mit Graz ins Semifinale war gleichzeitig sein Karrierehöhepunkt.

Was Egger, dessen Stärke der erste Pass von hinten heraus ist, noch fehlt? Ein bisserl an Gewicht. „Ich bin 1,85 Meter groß, habe aber nur 82 Kilogramm. Als Verteidiger brauche ich mehr Muskelmasse“, schmunzelt der 19-Jährige, der sich auf eine Profikarriere konzentriert.

Stärker werden heißt für Egger: „Mehr Zeit in der Kraftkammer verbringen.“ Von seinen Kollegen auf dem Eis kann er auch „noch einiges lernen.“ Was er sich besonders wünscht: das erste Bundesliga-Tor. Über die erste Vorlage durfte er sich schon freuen.