Moritz Lechner © Jumaphotography

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Auch Moritz Lechner. Der steirische Fechter bereist regelmäßig Metropolen wie Paris, Anaheim und St. Petersburg, um sich dort im Weltcup der Fechter einen Namen zu machen – und dort sammelt er mittlerweile auch schon Weltcup-Punkte. Zwar genießt der Junioren-Weltcup bei ihm noch Vorrang, dennoch ist die Erfahrung, die er in der Weltspitze sammelt, Gold wert.

„Dort sind ein paar Leute, die die ganze Saison dominieren, dahinter gibt es eine unglaubliche Dichte“, berichtet der 19-Jährige, der in den nächsten Wochen die Matura absolviert. In wenigen Wochen steigt zudem in St. Petersburg ein Qualifikationsturnier für die Welt- und die Europameisterschaft 2019 – zwei große Ziele von Lechner, der zu den Jüngsten im Weltcup gehört und weiß: „Die besten Jahre habe ich noch vor mir.“

Moritz Lechner Sportart: Fechten

Geboren am: 13. April 2000

Verein: StLFC

Größte Erfolge: 13. Platz Junioren-EM, Top 32 im Junioren-Weltcup, Weltcup-Punkte

Nachwuchssportlerwahl 2019 Hier geht's zum Voting