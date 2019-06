Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lisa Perterer holte wertvolle Punkte für die Olympia-Qualifikation © APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Erster Podestplatz für Lisa Perterer 2019 und wertvolle Punkte für die Olympiaqualifikation. Die 27-jährige Villacherin startete am Sonntag beim Weltcup-Rennen in Huatulco (Mexiko) und durfte nach 01:01:18 Stunden über Rang 3 jubeln. Der Sieg ging in 01:00:56 Stunden an Summer Rappaport vor Alexandra Razarenova aus Russland.

Im Zielsprint setzte sich Perterer gegen Luisa Batista und Elizabeth Bravo durch.