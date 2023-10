Bei Holger Rune läuft es auf dem Tennisplatz derzeit alles andere als nach Wunsch. Der erfolgsverwöhnte Däne taumelt von einer Niederlage in die nächste, konnte seit seinem Viertelfinaleinzug in Wimbledon nur eine von sechs Partien gewinnen. Die schwedische Zeitung "Aftonbladet" will den Grund für die Pleitenserie kennen. Sie berichtete unter dem Titel "Holgers größte Krise", dass die Freundin des Tennis-Stars Schuld sei.

Seit September dieses Jahres ist Caroline Donzella die offizielle Freundin von Rune. Die italienische Influencerin, die auch als Model und Schauspielerin arbeitet, wurde bereits mehrmals mit Runes Mutter Aneke auf der Tribüne gesichtet. Und auch der dänische Ex-Profi Michael Mortensen bläst in dasselbe Horn wie die schwedische Zeitung: "Es ist seine erste Liebe, und sie bedeutet ihm sehr, sehr viel. Dann ist es schwer, sich nur auf das Tennisspielen zu konzentrieren."

Die ersten Gerüchte, dass es zwischen Rune und der 27-Jährigen gefunkt haben soll, kamen im Juli auf. Zu diesem Zeitpunkt bestritt Rune noch, eine Beziehung mit der Schauspielerin (90.000 Follower auf Instagram) zu haben. Im September folgte dann aber der erste Post, der die beiden gemeinsam zeigt:

Rune ist übrigens nicht der erste Sport-Promi an Donzellas Seite. So war sie früher mit Italiens Fußball-Nationalteamspieler Andrea Petagna liiert.