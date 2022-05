Es war die Vollendung eines so noch nie geschriebenen Tennismärchens, als Emma Raducanu 2021 mit einem Zweisatzsieg über Leylah Fernadez die US Open gewann. Nur drei Monate nach ihrem ersten Match auf der WTA-Tour konnte die damals 18-Jährige aus der Qualifikation heraus mit zehn Siegen ohne Satzverlust in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier triumphieren. Das hatte vor der Britin, die damals im Computer auf Position 150 gereiht war, noch keine Spielerin geschafft.