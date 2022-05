Spricht man von den French Open, kommt man am Namen Rafael Nadal nicht vorbei. Bereits 13 Mal konnte sich der Grand-Slam-Rekordhalter (21 Titel) in die Siegerliste von Roland Garros eintragen. Eine einsame Bestmarke, die im Vorjahr allerdings mit dem Halbfinal-Umfaller gegen den späteren Turniersieger Novak Djokovic einen kleinen Schönheitsfehler erhielt. Bei insgesamt 17 Antreten in der Stadt der Liebe kassierte Nadal nur drei Niederlagen (2009 gegen Robin Söderling, 2015 und 2021 gegen Djokovic) und musste einmal (2016 in der dritten Runde) w.o. geben. Das ergibt unterm Strich eine Bilanz von 105:3-Siegen!