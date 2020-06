Am 11. Juni 1995 schrieb Thomas Muster mit seinem Triumph in Roland Garros heimische Sportgeschichte. Nun jährt sich das Pariser Meisterstück zum bereits 25. Mal.

Thomas Muster küsst den Siegerpokal © Gepa

Muster peitschte in gewohnt stöhnender Manier eine umlaufene Rückhand mit einer Topspin-Vorhand longline hinunter, Changs Rückhand segelte darauf ins Aus. Ein kurzer Aufschrei, die Hände gen Himmel gerissen, dann fiel der Österreicher rücklings in den Pariser Sand. „Spiel, Satz und Sieg, Muster“, schrie der Schiedsrichter unter dem Jubel und Applaus der 15.000 Zuschauer am Court Philippe Chatrier am 11. Juni 1995 um Punkt 17.22 Uhr in sein Stuhlmikrofon und verkündete damit aus rot-weiß-roter Sicht einen sporthistorischen Moment.