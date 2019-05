Facebook

Andreas Leber (links) und Oliver Marach © FACEBOOK

Der steirische Tennisverband (STTV) konnte Oliver Marach schon vor geraumer Zeit mit an Bord nehmen. So hat sich der ehemalige Weltranglisten-Zweite im Doppel (aktuell ist der Steirer auf Position 13) schon mehrmals für Doppellehrgänge beim STTV zur Verfügung gestellt. Nun geht die erfolgreiche Kooperation aber noch einen Schritt weiter: So hat Marach nun mit Andreas Leber und Stefan Rettl zwei steirische Trainer zum diese Woche in Rom stattfindenden Masters-Turnier nach Rom eingeladen.

Der Hintergrund: "Wir haben viele gute Trainer in der Steiermark, doch es fehlt ihnen die internationale Erfahrung. So haben sie die Möglichkeit, in das internationale Geschäft hineinzuschnuppern. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, um das steirische und auch das österreichische Tennis weiter zu pushen", sagt Marach.

Für den steirischen Verband ist diese Option natürlich eine Riesenchance. "Das ist eine tolle Sache von Oli. Wir wollen diese Chance auf alle Fälle nützen. Und es soll auch nicht einmalig bleiben - Oliver hat gemeint, dass man das bei anderen Turnieren in Europa wiederholen könne. Für unsere Trainer ist das natürlich eine zusätzliche Motivation", freut sich STTV-Geschäftsführer Stefan Schuh.

