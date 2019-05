Facebook

Roger Federer © APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Der Schweizer Roger Federer will offenbar umziehen. In Rapperswil-Jona ist die langjährige Nummer eins der Tenniswelt fündig geworden und hat sich ein Grundstück direkt am Zürichsee gekauft. Direkter Seeanstoß in der Kemprantner Bucht inklusive - das berichtet die Zürichsee-Zeitung.

16.000 Quadratmeter groß soll das Grundstück sein und zwischen 40 und 50 Millionen Franken kosten. Auf den Bauplänen soll ersichtlich sein, dass im Außenbereich ein Tennisplatz gebaut werden soll.