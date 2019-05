Facebook

Dominic Thiem © AP

Es ist das erwartete Hammerlos für Dominic Thiem. So trifft der Österreicher, der bei seinem Auftakt von der Aufgabe von Reilly Opelka profitierte, am Donnerstag im Achtelfinale des Masters-Turniers auf Fabio Fognini. Der Italiener ist gerade in der Form seines Lebens, konnte Mitte April mit dem Triumph in Monte Carlo seinen ersten Masters-Titel erobern.

Auch hier in Madrid zeigt sich der Italiener von seiner besten Seite. So ließ er in der zweiten Runde dem Australier John Millmann beim 6:2, 6:2 nicht den Funken einer Chance. Im "Head to head" liegt der Weltranglisten-Fünfte Thiem, der in Madrid seinen Finaleinzug aus dem Vorjahr verteidigen muss, mit 2:1 voran. Allerdings ging das letzte Duell 2018 in Rom in drei Sätzen an den Italiener.

Nadal locker weiter

Ebenfalls im Achtelfinale steht Rafael Nadal. Der an Nummer zwei gesetzte Spanier, der zuletzt mit einem Magen-Darm-Virus zu kämpfen hatte, fertigte Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 6:3 ab. Ausgeschieden ist hingegen Juan Martin del Potro. Der Argentinier unterlag bei seinem Comeback dem Serben Lalso Djere mit 3:6, 6:2, 5:7.