Dominic Thiem startet ab Sonntag in Monte Carlo in die Sandplatzsaison. Thomas Muster konnte den Klassiker drei Mal für sich entscheiden.

Dominic Thiem © AP

Am Sonntag fällt mit dem Masters-Turnier in Monte Carlo der Startschuss in die europäische Sandplatzsaison. Dominic Thiem, der auf dem Hartplatz von Indian Wells seinen ersten Masters-Titel erobern konnte, hat sich für die Turniere auf seinem Lieblingsbelag natürlich viel vorgenommen. Im Fürstentum selbst erreichte er im Vorjahr das Viertelfinale, heuer darf es ein bisschen mehr sein.

Nachdem sich der Lichtenwörther von seinem Langzeittrainer Günter Bresnik "emanzipiert" hat, wird der 25-Jährige in Monaco vom Chilenen Nicolas Massu betreut. Ebenfalls im Thiem-Team stehen Konditionstrainer Duglas Cordero und Physio Alex Stober.

Vor dem Auftakt drückte Thiem einmal mehr seine Bewunderung gegenüber Thomas Muster aus. Der Steirer konnte das Turnier an der Cote d'Azur immerin drei Mal gewinnen: "Im Monte Carlo Country Club gibt es eine Ehrentafel mit allen Siegern. Tom hat hier dreimal triumphiert, von solchen Leistungen kann man sich nur verneigen. Diesen Titel auch einmal zu holen, ist eines meiner großen Ziele."

