Zwar gestalten sich die Verhältnisse beim Davis Cup in Bad Waltersdorf aufgrund von starkem Wind und frostigen Temperaturen auch am zweiten Spieltag als schwierig, doch blieb es vorerst zumindest trocken. Und so konnte der Länderkampf gegen die Türkei heute im Sportaktivpark fortgesetzt werden.

Nach der 1:0-Führung vom Vortag (Jurij Rodionov bezwang Yanki Erel 6:3, 6:4) konnte Debütant Lukas Neumayer die am Freitag wegen Dunkelheit beim Stand von 5:5 abgebrochene Partie gegen Cem Ilkel mit 7:6, 6:2 für sich entscheiden und auf 2:0 stellen. „Beim gestrigen Start war ich noch sehr nervös und habe nicht gut gespielt. Heute war ich von Anfang an ready und am Ende der bessere Spieler“, resümierte der 22-jährige Salzburger. „Die Bedingungen waren sehr schwer, der Wind hat ziemlich gedreht, aber ich konnte mich gut darauf einstellen.“

Damit hat es das ÖTV-Doppel Alex Erler/Lucas Miedler gegen Cengiz Aksu/Koray Kirci auf dem Schläger, den entscheidenden dritten Punkt zu holen. Auf den Sieger des Länderkampfs wartet ein Ticket für die Qualifikationsrunde zum Finalturnier 2025.