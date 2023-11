Auf dem Tennisplatz war er einer der ganz Großen, in seinem Privatleben hat er nun für einen Skandal gesorgt. Die Rede ist von David Nalbandian. Der Argentinier, der es 2006 bis auf Platz drei der Weltrangliste geschafft hatte, hat in Palermo in der Wohnung seiner Ex-Partnerin Araceli Torrado eine Kamera installiert, um sie heimlich zu filmen. Allerdings wurde das Gerät vom Bruder der 29-Jährigen entdeckt, der zufällig hinter der Abdeckung eines Lüftungsschachtes ein eigenartiges Leuchten bemerkte.

Der Argentinier, der in seiner Karriere elf Titel gewonnen hat, wurde von der Influencerin und Moderatorin (das Paar trennte sich im Juni 2023) angezeigt und wird in der Anklageschrift wie folgt zitiert: „Der Schrecken war unbeschreiblich: Er beobachtete mich nicht nur, sondern konnte mich auch nackt sehen!“ Allerdings konnte sie die Ermittlungen der Polizei erst im zweiten Anlauf ins Rollen bringen, nachdem sie Tonaufnahmen und Nachrichten von Nalbandian vorlegen konnte, in denen er die Tat gesteht.

Auf einer der Aufnahmen soll der heute 41-Jährige sagen: „Willst du, dass ich ehrlich bin? Ja, ich habe die Kamera aufgestellt. Aber ich konnte nichts sehen, weil es Internet-Probleme gab.“ Jetzt muss sich Nalbandian wegen Stalking und sexueller Belästigung verantworten.