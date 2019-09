Facebook

Vinzenz Höck auf Uhrturmhöhe © (c) Leo Hagen (Leo Hagen)

Aus dieser Perspektive werden die beiden Grazer ihre Heimatstadt wohl nie wieder erleben: Auf der einen Seite der Grazer Uhrturm, weit unter ihnen das Grazer Häusermeer… Die Herren der Ringe, Vinzenz Höck und Alexander Benda, turnten im Sommer für einen Promotion-Clip für die Kunstturn-Staatsmeisterschaft in der steirischen Landeshauptstadt in schwindelerregender Höhe – und vor einer atemberaubenden Kulisse.

Höck (23) ist Weltklasse an den Ringen und gewann erst am vergangenen Wochenende beim Ungarn-Weltcup die Bronzemedaille. Er und sein Trainingspartner Benda (22) kämpfen bei der Kunstturn-Weltmeisterschaft vom 4. bis 13. Oktober 2019 aussichtsreich um einen Olympia-Startplatz. Bei der Staatsmeisterschaft in Graz (9. bis 10. November 2019) zählen beide Lokalmatadore zu den Favoriten.