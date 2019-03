Facebook

Von links: Brettschneider, Mayer, Resch und Pototschnig © (c) Klaus Titzer

Der neue Präsident des Österreichischen Radsport-Verbandes (ÖRV) heißt wie erwartet Harald Mayer. Der Geschäftsführer von Tchibo/Eduscho-Österreich wurde am Samstag bei der Generalversammlung in Leonding zum Nachfolger des langjährigen Verbandschefs Otto Flum bestellt. In einer geheimen Wahl gingen 70 von 71 möglichen Stimmen an den einzigen Kandidaten, der vorerst für fünf Jahre gewählt wurde.

Mayer ist in Radsport-Kreisen vor allem als langjähriger Sprecher der Österreich-Rundfahrt und "Stimme des Radsports" bekannt. Als Vizepräsidenten stehen ihm künftig die beiden Landesverbandschef Jürgen Brettschneider (NÖ) und Paul Resch (OÖ) sowie der Steirer Gerald Pototschnig zur Verfügung, der künftig die Kommunikationsagenden des ÖRV verantwortet.

Flum war nach über 23 Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Der 70-jährige Wiener wurde bei der Generalversammlung als bisher längstdienender ÖRV-Präsident der Geschichte gebührend verabschiedet.

In Leonding beginnt am Sonntag mit dem traditionellen Eröffnungsrennen die Rad-Bundesliga-Saison. Daneben hat sich das neue ÖRV-Präsidium auch eine perfekte Austragung der 71. Österreich-Rundfahrt im Juli als kurzfristiges Ziel gesetzt.