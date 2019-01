Samuele Manfredi ist nach seinem Unfall im Dezember wieder aus dem Koma erwacht und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Nachwuchsradfahrer Samuele Manfredi ist aus dem künstlichen Koma erwacht © APA/AFP/ANDER GILLENEA

Der italienische Nachwuchsradfahrer Samuele Manfredi ist nach fünf Wochen aus dem künstlichen Koma aufgeweckt worden und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte sein französischer Rennstall Groupama-FDJ am Dienstag mit. Nun habe der 18-Jährige eine lange Rehabilitation vor sich, hieß es weiter.

Manfredi war am 10. Dezember beim Training in seiner Heimat schwer verunglückt und wegen seines kritischen Zustandes in einen Tiefschlaf versetzt worden.