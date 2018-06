Facebook

© GEPA pictures

Noch 20 Staatsmeistertitel – dann hat er mich eingeholt", schmunzelt Hans Lienhart. Zwei Mal hat sein Sohn Florian bereits gezeigt, dass er derzeit im Crosstriathlon (Schwimmen, Mountainbike und Geländelauf) auf österreichischer Ebene die Nummer eins ist. Zuletzt vor zehn Tagen bei den Titelkämpfen in Innsbruck. Papa Lienhart war im Straßenradsport zu Hause. Neben 22 Staatsmeistertiteln brachte es der gebürtige Fehringer, der heute in Fürstenfeld lebt und für die Radfirma Scott tätig ist, auch auf drei Olympia-Teilnahmen (1980 in Moskau, 1984 Los Angeles, 1988 Seoul). Vor allem die Spiele in Südkorea sind dem Hans noch sehr lebhaft in Erinnerung: "Da kam ich auf der Felge ins Ziel, holte aber noch Rang 25." Radsportgeschichte schrieb Hans Lienhart 1987 bei der WM in Villach. Zusammen mit Helmut Wechselberger, Bernhard Rassinger und Mario Traxl wurde Bronze im Mannschaftszeitfahren erobert.

Lienhart junior startete seine Karriere wie nicht anders zu erwarten mit dem Rad – aber es zog ihn zunächst in die Dirtparks (Funsport). "Ich habe als junger Wilder die Action gesucht", erzählt der gelernte Metallbearbeitungstechniker. Vor vier Jahren wurde Florian dann zu einem Start beim Riegersburg-Triathlon überredet. "Ich hatte einen falschen Neoprenanzug an und wäre beim Schwimmen beinahe untergegangen. Zudem habe ich bis dorthin auch nur die Brusttechnik beherrscht. Mein Durchhalten wurde aber belohnt, ich kam als Letzter ins Ziel" erinnert sich der SU-trigonomic-Athlet an seine Premiere. Der Grundstein für eine Triathlonkarriere war damit aber gelegt.

Am Wochenende wartet auf Lienhart eine echte Bewährungsprobe. Der Oststeirer, der nach absolvierter Abendschule derzeit noch ein wenig im Maturastress steckt, geht beim Europacup im niederländischen Weert an den Start. In einem "normalen" Triathlon-Sprint. "Für die Top 20 gibt es Punkte – und Punkte sind mein Ziel", erklärt Florian, der aber noch weitaus größere Ziele verfolgt: "Der Triathlon über die olympische Distanz – 1,5 km Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 km Laufen – zählt ebenfalls zu meinen Stärken. Ein Antreten bei den Spielen 2020 in Tokio wäre somit ein Traum. Auch Olympia 2024 in Paris bleibt weiter auf meiner Agenda", versichert der Oststeirer.

Und was ist mit der ultimativen Herausforderung, dem Ironman (3,8 km Schwimmen, 180 km Rad, Marathon)? "Ich bin noch jung. Dafür habe ich noch ein paar Jahre Zeit."