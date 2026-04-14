Es gibt sicher gemütlichere Arten, Österreich zu erkunden. Aber es gibt wohl kaum eine schönere Sightseeing-Tour quer durch das Land als die Tour of Austria. Zum bereits 75. Mal wird die Österreich-Rundfahrt ausgetragen und die Jubiläumsveranstaltung erlebt in Graz ihren Auftakt. Am 8. Juli geht es von der Landeshauptstadt nach Gamlitz. „Die erste Etappe ist eine Herzensangelegenheit von mir“, sagt der steirische Verbandspräsident Gerald Pototschnig. „Ich habe mir schon lange eine Etappe in der steirischen Weingegend gewünscht, das werden fantastische Bilder.“ Und Pototschnig entschuldigte sich auch gleich: „Es tut mir leid, aber die Königsetappe ist diesmal nicht jene auf den Großglockner, sondern gleich die erste in der Steiermark.“

Auch Tourdirektor Thomas Pupp hebt die Auftaktetappe hervor: „Ich glaube, das wird gleich die schwierigste aller Etappen und von manchen unterschätzt werden.“ Zum bereits 47. Mal wird Graz Teil der Tour of Austria sein und die große Faszination wird durch Österreichs Verbandspräsident Harald Mayer erklärt: „Die Tour ist eine Veranstaltung, die sich dem Land anpasst. Das gelingt in keinem Fußball- oder Leichtathletik-Stadion. Nur bei der Tour of Austria sieht man die vielen Variationen unserer Landschaft und wie schön Österreich ist.“ Eröffnet wird die heurige Veranstaltung bereits am 7. Juli mit der großen Mannschaftspräsentation auf dem Mariahilfer Platz (18.30 Uhr). Insgesamt 22 Teams werden diesmal dabei sein und damit für eine Premiere sorgen. Statt 20 Teams zu je sieben Fahrern werden heuer erstmals zwei Teams mehr, dafür jeweils mit einem Fahrer weniger an den Start gehen. Neben den sechs World-Tour-Teams Alpecin-Premier Tech, INEOS, Lidl-Trek, Jayco AlUla, UAE und EF Education-Easy Post sind 15 Continental-Teams mit von der Partie sowie erstmals seit 2004 auch ein österreichisches Nationalteam.

Malerische Etappen

Aus steirischer Sicht wird das WSA KTM Graz-Team die Fahnen hochhalten. „Für ein steirisches Team ist es eine große Ehre, dass der Grand Depart erstmals seit 2017 wieder in Graz stattfindet“, sagt Teammanager Christoph Resl, der ebenfalls keinen „klassischen Einroller“ für die erste Etappe erwartet. „Nach hügeligen Straßen in der Weststeiermark warten in der malerischen Landschaft der südsteirischen Weinstraße noch giftige Anstiege auf die Fahrer.“ Bergwertung inklusive. Zielort Gamlitz ist übrigens erstmals Schauplatz der Tour of Austria, genauso wie Bad Kleinkirchheim oder Langenlois. „Schon 1949 bei der Erstaustragung war Graz Teil des Rennens und heuer wollten wir für das Jubiläum möglichst viele Schauplätze von damals dabei haben“, sagt Pupp.

Der Linzer Riccardo Zoidl, seines Zeichens letzter österreichischer Sieger der Tour of Austria im Jahr 2013, bestreitet heuer seine letzte Saison und somit auch seine letzte Österreich-Rundfahrt. „Ich freue mich sehr auf diese Saison“, sagt der 38-Jährige vom Team Hrinkow.. „Wir werden sehr offensiv in die Tour gehen. So wie wohl jedes österreichische Team.“ Was am Ende herausschaut, steht in den Sternen. Resl glaubt, „dass wir diesmal eher weiter vom Podium weg sein werden, aber wir haben eine sehr junge, hungrige Truppe“.

Der zweifache Tour-Sieger Helmut Wechselberger (1982, 1986) freut sich auch 40 Jahre nach seinem letzten Sieg auf die Tour: „Die Erinnerung bleibt immer, egal, welches Alter man hat“, sagt der 73-Jährige. „Die Österreich-Rundfahrt war immer schon sehr beliebt und gut organisiert, aber nicht so professionell wie jetzt.“ Auch Gerrit Glomser, Sieger von 2002 und 2003, denkt gerne zurück: „In Graz habe ich 2002 meine erfolgreiche Tour abgeschlossen.“

Tourismusfaktor für die Steiermark

Und nicht nur sportlich, auch touristisch setzt die Veranstaltung neue Maßstäbe, bringt viele Menschen aus dem In- und Ausland in die Region. Susanne Haubenhofer von der Erlebnisregion Graz sagt: „Wir setzen stark auf das Thema Rad, haben 18 Genussradtouren von Graz ausgehend und wünschen uns, dass viele Menschen auch nach der Tour wieder zu uns kommen.“ Abgeschlossen wird die Rundfahrt erstmals seit 2017 wieder in Österreichs Bundeshauptstadt, von Langenlois geht es auf der fünften und letzten Etappe 109 Kilometer nach Wien zum „Sprint Royal“.

Auch die Kleinsten kommen in den Genuss des Radsports. Vom Laufrad bis zur U13 wird an jedem Etappenort ein eigener Kids Cup ausgetragen, Anmeldungen sind unter www.tourofaustria.com möglich und die Teilnahme ist für alle Kinder kostenlos. Neben Preisen für die Kinder können auch Rennräder getestet und der Nachwuchs langfristig an den Sport gebunden werden.