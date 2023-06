Ohne einen einzigen Meter in den Beinen zu haben, schmerzen die Beine bei einem Blick auf die Königsdisziplin bei der Trailrun und Berglauf WM in Tirol. Der "Trail Long", eine Tortur über 66,9 Kilometer und 6500 Höhenmeter krönt die Besten der Besten. Da wirkt es durchasu verwunderlich, dass Österreichs größte Hoffnung ausgerechnet aus dem nicht für Alpinismus bekannten Bundesland Niederösterreich kommt.

"Ich bin Flachland-Tiroler, das stimmt. Vielleicht trainiere ich auch deshalb so hart", scherzt Florian Grasel, dessen Trainingswoche gut und gerne einmal 25 Stunden hat. Doch wie bereitet man sich überhaupt auf so eine Mammutaufgabe wie die WM vor? "Am besten mit einer Kombination aus sehr vielen Sportarten. Im Winter ist es Skifahren, im Sommer steige ich auch gerne mal auf das Fahrrad. Im Prinzip versuche ich alles." Prinzipiell sieht Grasel Trailrunning als familienfreundlichste Sportart im alpinen Gelände, wie er mit einem Beispiel erklärt. "Wenn ich mit der Familie auf den Berg will, laufe ich halt rauf und sie kommen mit der Gondel nach, ganz einfach."

Von null auf hundert

Ganz einfach hatte es der stets gut gelaunt wirkende Niederösterreicher aber nicht, markierten gleich mehrere Schicksalsschläge den Beginn seiner Karriere. "2010 habe ich als Chef meiner eigenen Firma 60 bis 80 Stunden gearbeitet pro Woche und mich richtig in eine Abwärtsspirale reingearbeitet. Es war Raubbau an meinem Körper, den ich da betrieben habe."

Wie ernst die Situation damals tatsächlich war, machte ihm ein Moment in einem Parkhaus bewusst. "Die Firma lief nicht gut und dann hatte ich nicht einmal das Geld am Konto, um mit dem Auto aus rauszukommen." Eine Woche später fasste er den Entschluss, etwas zu verändern, seinem Leben mit Sport eine Wende zu verleihen.

Hochmotiviert schnappte er sich seine Laufschuhe, schnürte sie, legte los und scheiterte gnadenlos an sich selbst. "Ich habe etwas mehr als vier Kilometer geschafft, mit einem Puls von 163. Danach hat mich meine Frau abholen müssen." Während andere die Laufschuhe an den Nagel gehängt hätten, startete Grasel seine eindrucksvolle Karriere.

Besondere Verantwortung

Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, schlich er sich über Marathon und Triathlon in die Trailrun-Elite - mit unmenschlich wirkenden Aufgaben. Vom UTMB, einer 170 Kilometer langen Umrundung des Mont Blanc mit 10.000 Höhenmetern in 26 Stunden bis hin zum Sieg beim Eiger 250 Ultra-Trail, mit etwa 17.000 Höhenmetern in knapp 51 Stunden. Grasel meisterte sie alle - trotz mehrerer Rückschläge. "Im Jänner 2015 hatte ich einen Bandscheibenvorfall und musste umdenken. Ich bin dann draufgekommen, dass ich meine ursprüngliche Arbeitssucht mit einer Laufsucht ersetzt habe und musste von ganz Neuem anfangen."

Auch diese Herausforderung meisterte der Familienvater, der sich nun als Botschafter der WM besonders auf die Königsdisziplin freut. "Wenn du das Nationaldress trägst, hast du auch eine Verantwortung. Ich will meine Nation deshalb natürlich gut vertreten." Vor allem, da es wohl eines der letzten Rennen in seiner turbulenten Karriere in seiner Karriere sein wird.