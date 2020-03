In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ziiiieh! Trockentraining auf der Terrasse für Caroline Pilhatsch © Pilhatsch

Das Internationale Olympische Comitee (IOC) hält noch an der Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) fest. Durch das Trainingsverbot im öffentlichen Raum sind die Athleten teils auf skurrilen Trainingsmethoden angewiesen. Golfer Matthias Schwab, der als Nummer 31 der Olympia-Rangliste (60 sind startberechtigt) sein Tokio-Ticket so gut wie fix in der Tasche hat, versucht sein Putting-Spiel zu Hause in Schladming im Wohnzimmer oder auf der Terrasse (bei Schönwetter) zu verbessern.