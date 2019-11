Beim hochdotierten WGC-Turnier der Finalserie im Race to Dubai gelang Matthias Schwab eine 66er-Schlussrunde. Sieg ging an Rory McIlroy, Wiesberger verteidigte trotz Rang 49 Gesamtführung.

Matthias Schwab © AP

Mit einer sensationellen 66er-Schlussrunde katapultierte sich Matthias Schwab beim hochdotierten WGC-Turnier in Shanghai noch auf den hervorragenden vierten Platz nach vorne. Der 24-jährige Steirer kam gesamt auf 15 unter Par und kassierte damit zum Start der Finalserie der European Tour 331.000 Euro und verbesserte sich im Race to Dubai um 14 Plätze auf den 18. Rang. Seine dritte Runde hatte Schwab am Samstag mit einem Eagle beendet.

Für Bernd Wiesberger lief es in China hingegen nicht nach Wunsch. Der 34-jährige Burgenländer musste sich nach einer 75er-Runde mit dem 49. Platz zufrieden geben, verteidigte aber seine Führung in der Gesamtwertung. Der Sieg in China ging an Rory McIlroy, der sich im Stechen gegen den Amerikaner Xander Schauffele am ersten Play-off-Loch mit einem Birdie durchsetzte. Beide waren nach 72 Löchern bei 19 unter Par gelegen. Für den Nordiren gab es mehr als 1,5 Millionen Euro an Preisgeld.