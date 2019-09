Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Brier © GEPA pictures

"Bezeichnen wir es als etwas ungeschickt“, konnte Markus Brier im Nachhinein schon wieder leicht über sein Missgeschick auf dem 13. Loch schmunzeln. Da hatte der Wiener auf dem Par 3 ein Doppel-Bogey ausgefasst, „weil ich den Putt aus 20 Zentimetern verschoben habe. Dabei sollte ich eigentlich wissen, dass man bei nassen Verhältnissen Schläger und Ball putzt.“ Am Ende schaute für den 51-Jährigen wie bereits am ersten Tag der zur Staysure Tour zählenden Austrian Senior Open am Murhof eine 71er-Runde (1 unter Par) heraus. Brier hält damit vor dem Finaltag am Sonntag (ab 8.30 Uhr) den geteilten 26. Platz – 14 Schläge hinter dem überlegen führenden Argentinier Jose Coceres, der auf der gestrigen, wegen Regens für eineinhalb Stunden unterbrochenen zweiten Runde knapp vor Einbruch der Dunkelheit noch eine bärenstarke 62 ins Klubhaus brachte.