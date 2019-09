Beim ProAm-Turnier in Schottland kämpft der Steirer Matthias Schwab gemeinsam mit Box-Legende Wladimir Klitschko um den Sieg.

© GEPA pictures

Beim Alfred Dunhill Links Championship, einem Turnier auf drei verschiedenen Golfplätzen, hat der Steirer Matthias Schwab einen besonderen Partner zugewiesen bekommen: Schwab schlägt beim ProAm, einem Turnier, an dem Profis und Amateure im Team teilnehmen, mit Box-Legeden Wladimir Klitschko ab.

Nach drei Runden spielen die 60 besten Profis am vierten Tag um den Sieg in der Einzelwertung - dabei geht es auch um 4,8 Millionen US Dollar Preisgeld.

Der Burgenländer Bernd Wiesberger ist mit dem britischen Cricket-Spieler Kevin Pietersen im Team.