© GEPA pictures

"Wie immer“, schnauft Weiz-Obmann Gernot Schoberer vor dem heute startenden Viertelfinalduell mit dem UVC Graz. „Wir haben keinen Heimvorteil.“ Denn wenn das Volleyball-Play-off um 19 Uhr beginnt, sind die Weizer zwar auf dem Papier das Heimteam, die Grazer haben allerdings dir kürzere Anreise – gespielt wird in Eggenberg. „Nach der Gemeinderatswahl im März wollen wir aber detaillierter in die Gespräche gehen“, sagt Schoberer. Die „never ending story“ um die eigene Weizer Bundesliga-Halle könnte also tatsächlich in absehbarer Zeit eine Entscheidung bringen.